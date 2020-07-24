На станции метро "Новокузнецкая" нашли подозрительный предмет

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Работа станции метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии московского метрополитена была приостановлена в пятницу днем из-за найденного там подозрительного предмета.

"По требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии без остановки", - сообщили в официальном твиттере Московского метро.

Как заявил "Интерфаксу" информированный источник, на станции "Новокузнецкая" обнаружен подозрительный предмет. У выхода со станции работают сотрудники полиции.

Позднее в пятницу в твиттере Московского метро написали о возобновлении работы "Новокузнецкой" в обычном режиме. "Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях", - говорится в сообщении.