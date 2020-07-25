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Настоятельницу монастыря в Москве обязали продать роскошный "Мерседес"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию (Мискину) на продажу находящегося в ее владении автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

"Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

Патриарх напомнил о благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители.

Легойда отмечает, что об этом говорилось неоднократно, в частности, в 2012 и в 2017 годах.

Ранее широкий резонанс в СМИ и соцсетях получила информация о том, что игуменья Феофания приобрела на свое имя "Мерседес" стоимостью 9,5 млн рублей.

Москва РПЦ Покровский монастырь патриарх Кирилл Феофания

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