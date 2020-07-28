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Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке свиного гриппа в Москве

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве остается на низком уровне, массового заболевания свиным гриппом нет, сообщает сайт Роспотребнадзора во вторник.

"Утверждение, что в Москве у каждого второго заболевшего ОРВИ выявляют свиной грипп, является ложным и не соответствующим действительности", - подчеркивается в сообщении.

Таким образом там опровергли информацию ряда СМИ о повышенной заболеваемости ОРВИ и обнаружении у половины из заболевших свиного гриппа. По данным столичного управления Роспотребнадзора, в настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ соответствует сезону года.

"Показатели заболеваемости ОРВИ на текущей 30-й неделе 2020 года ниже показателя на аналогичной неделе предыдущего 2019 года на 38% и ниже эпидпорога по совокупному населению на 42%", - отмечается в сообщении.

При этом с начала текущего эпидемического сезона ни одного лабораторно подтвержденного случая гриппа, в том числе вызванного вирусом гриппа А/H1N1 (свиного гриппа), не зарегистрировано, заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор Москва

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