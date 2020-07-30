Часть Тверской улицы Москвы закроют для проезда из-за замены асфальта

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка полностью заменят асфальт по технологии укладки "единым ковром", из-за чего движение на этом участке общей протяженностью 1,3 км будет полностью перекрыто для автотранспорта, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков журналистам в четверг.

По его словам, укладка асфальта будет проводиться в выходные, но точные даты работ пока не определены. Их выберут с учетом погоды и заблаговременно оповестят об этом горожан.

Бирюков напомнил, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром", что позволило уже пятый сезон эксплуатировать его без ремонта. При этом для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.

"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования участка приняла решение о необходимости проведения ремонта", - отметил Бирюков.

По его словам, работы займут примерно два дня, их будут вести ускоренными темпами в круглосуточном режиме.