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На Хорошевском шоссе в Москве повредили газопровод

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На стройплощадке на Хорошевском шоссе поврежден газопровод на стройплощадке, пострадавших нет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в четверг.

"На строительной площадке по адресу Хорошевское шоссе, дом 43 произошло механическое повреждение газопровода среднего давления диаметром 110 мм, в результате в зоне отключения от газоснабжения оказались семь жилых домов", - отметил он.

Бирюков подчеркнул, что пострадавших в результат инцидента нет.

"В настоящее время подача газа приостановлена, на месте работают аварийные службы", - добавил он.

В пресс-службе АО "Мосгаз" сообщили агентству, что в связи с проведением аварийных работ на участке газопровода в районе дома №43В по Хорошёвскому шоссе до получночи от газоснабжения будут дома 39, корпуса 1, 2; 41, корпуса Г, Е; 43, корпуса А, Б, В на Хорошевском шоссе.

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