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В воскресенье на ряде набережных Москвы перекроют дорожное движение

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В связи с проведением московского полумарафона в воскресенье, 2 августа, перекроют движение на столичных набережных.

"Улица Лужники от Лужнецкой набережной до стадиона Лужники будет перекрыта с 6.30 до 13.00, Лужнецкая набережная от улицы Лужники до улицы Хамовнический Вал, улица Хамовнический Вал от дома 2 до Фрунзенской набережной (в сторону Комсомольского проспекта) будут перекрыты с 8.00 до 13.00", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

По словам собеседника агентства, с 7.30 до 10.30 будет перекрыта улица Хамовнический Вал от дома 2 до Фрунзенской набережной, с 7.30 до 11.45 - Новодевичья набережная, с 7.35 до 12.30 - Фрунзенская набережная и Крымский проезд, с 8.00 до 12.15 - Пречистенская набережная, 8.10-12.00 - Кремлевская набережная.

"Москворецкая набережная, Устьинская набережная, Старая площадь и Китайгородский проезд будут перекрыты с 8.20 до 12.00, Котельническая и Гончарная набережные - с 8.30 до 11.45", - сказали в ЦОДД.

Кроме того, с 8.30 до 11.40 будет перекрыта Краснохолмская набережная, а 8.45 до 10.35 улица Остоженка и Крымская эстакада.

ЦОДД Москва

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