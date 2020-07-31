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Станция "Полянка" московского метро заработала в обычном режиме

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Станция "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена вновь заработала в обычном режиме.

"Поезда на станции останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Ранее в пятницу сообщалось, что из-за обнаружения на "Полянке" бесхозного предмета поезда эту станцию проезжали без остановки по направлению на юг. В обратном направлении поезда на "Полянке" останавливались.

Полянка Москва Серпуховско-Тимирязевская линия

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