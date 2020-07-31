Участок красной ветки метро Москвы до Коммунарки закроют до вторника

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Участок Сокольнической линии московского метро от "Саларьево" до "Коммунарки" вновь закроюь для пассажиров с 23:00 пятницы до открытия метро во вторник в 5:30, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Для пассажиров будут закрыты станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Это связано с необходимостью работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в прошлый раз этот участок "красной" ветки был закрыт 25-27 июля, а по будням по 14 августа он работает только до 23:00.

Для проезда до "Коммунарки" пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые будут курсировать от станции "Саларьево" вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Кроме того, проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.

"На участке Сокольнической линии предстоит провести работы по устройству более 15 км бесстыкового пути. Чтобы сократить сроки проведения этих работ, принято решение организовать удлиненные ночные технологические окна и закрывать станции на два часа раньше обычного - в 23:00. Кроме того, планируется, что в выходные дни и по понедельникам, когда на станциях минимальный пассажиропоток, они будут закрыты полностью. Это позволит в короткие сроки провести все запланированные работы", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь, в Центре организации дорожного движения столицы сообщили "Интерфаксу", что для приоритетного движения компенсационных автобусов с 5:30 25 июля до 5:00 28 июля будут действовать выделенные полосы для общественного транспорта на подъездной дороге к ОРП (отстойно-разворотная площадка) "Саларьево", участке дороги Солнцево-Бутово-Видное между Киевским и Калужским шоссе и в районе станции метро "Коммунарка", дублере Калужского шоссе в районе остановки наземного транспорта "Метро Ольховая".

Проезд по "выделенкам" для такси будет запрещен.

Кроме того, будет ограничено движение по дублеру автодороги Солнцево-Бутово-Видное (перед Проектируемым проездом № 907), проектируемому проезду № 905 (перед улицей Саларьевская) и по подъездной дороге к ОРП "Саларьево".

В следующий раз движения поездов между станциями "Саларьево" и "Коммунарка" не будет с 8 по 10 августа.