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Подмосковное лицеистке подарили Mercedes за победу на Европейской олимпиаде по физике

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Подмосковья подарил Mercedes ученице Физтех-лицея имени П.Л.Капицы в Долгопрудном Алисе Бугровой, сообщил телеканал "360". Она завоевала золотую медаль на Европейской олимпиаде по физике.

Она получила автомобиль на заводе Mercedes в Солнечногорске, но ее машина - европейской сборки.

Европейская олимпиада проходила онлайн в два тура, в ней участвовали школьники из 57 стран.

Европейская олимпиада по физике Физтех Московская область Андрей Воробьев Солнечногорск Mercedes

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