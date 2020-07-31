Участок Тверской закроют для замены асфальта 3-4 августа

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Участок Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка (в районе Пушкинской площади) будет закрыт для автотранспорта с 0:00 3 августа до 24:00 4 августа для ремонта дорожного полотна, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,3 км будет полностью перекрыто для автомобилей, Поэтому просим горожан планировать поездки в центр с учетом ограничений и заранее выбирать маршруты", - сказал Бирюков.

По его словам, дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром", что позволило пятый сезон эксплуатировать асфальтовое полотно без ремонта. При этом для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.

"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта", - отметил Бирюков.

"При проведении работ, как и четыре года назад, будет применяться технология укладки асфальтобетонного покрытия "единым ковром", она ведется одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить время проведения работ, для сравнения, замена такого объема дорожного покрытия без применения этой технологии заняла бы более недели", - сказал заместитель мэра столицы.