Угрозы минирования нескольких станций метро в Москве оказались ложными

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Неизвестные "заминировали" несколько станций московского метрополитена, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Анонимный автор заявил, что якобы заминированы три станции московского метро, в пяти вагонах заложены взрывные устройства.

По его словам, полицией были проведены проверочные мероприятия, обследовано 186 станций, эвакуация граждан не проводилась. "Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было", - добавил источник.

"Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.