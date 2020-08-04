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Угрозы минирования нескольких станций метро в Москве оказались ложными

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Неизвестные "заминировали" несколько станций московского метрополитена, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Анонимный автор заявил, что якобы заминированы три станции московского метро, в пяти вагонах заложены взрывные устройства.

По его словам, полицией были проведены проверочные мероприятия, обследовано 186 станций, эвакуация граждан не проводилась. "Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было", - добавил источник.

"Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

Москва метро

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