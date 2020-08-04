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Двое пожилых людей погибли при пожаре в квартире на юге Москвы

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Двое пожилых людей погибли при пожаре в доме на улице Высокая в Москве, столичные следователи и прокуроры начали проверки.

Инцидент произошел во вторник, 4 августа, сообщила "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова. После того, как пожар в квартире потушили, там были найдены тела двух человек 1939 и 1949 года рождения.

"В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами, поставлены на контроль", - заявила Нефедова.

По ее словам, прокурор Южного административного округа Анзор Меретуков находится на месте пожара для координации действий правоохранительных органов.

Со своей стороны представитель столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила, что следователи также начали проверку по факту инцидента.

"Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.

Москва Людмила Нефедова Анзор Меретуков СКР Юлия Иванова

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