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Подравшегося с росгвардейцами в день ВДВ отправили под домашний арест

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы отказал следствию в заключении под стражу и отправил под домашний арест обвиняемого Евгения Костина, напавшего на сотрудника Росгвардии во время празднования дня ВДВ в Парке Горького 2 августа.

"В отношении Костина судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 3 октября 2020 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

По данным суда, Костину предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти, не опасного для его жизни или здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Как заявили ранее в столичном главке Следственного комитета РФ (СКР), 2 августа во время праздничных мероприятий в Парке Горького военнослужащие Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка, в результате чего два сотрудника ведомства получили телесные повреждения. По данному факту возбудили дело о насилии в отношении представителя власти.

Осведомленный источник говорил "Интерфаксу", что в результате инцидента пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

Празднование дня ВДВ в России

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Евгений Костин Хамовнический суд Москва Росгвардия

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