Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
на 05.08В России 866 627+5 204В мире 18 540 119+257 911

Ефремов в суде не признал вину в смертельном ДТП

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, не признал свою вину по предъявленному обвинению.

"Я ничего не помню. Нет, не признаю", - заявил актер в среду в Пресненском суде Москвы, где началось рассмотрение его дела по существу.

Защита артиста отметила, что признавать вину преждевременно.

В свою очередь прокурор в суде заявила, что Ефремов в момент аварии превысил скорость. "Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км/ч, так как утратил контроль за управляемостью своего автомобиля, после чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения", - сказала гособвинитель.

Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием автомобиля актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

6
Хроника 08 июня – 05 августа 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов

Новости по теме

Новости

11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве во вторник

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

В Москве назвали "пустышкой" выставленную на продажу базу данных избирателей

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Утечку базы данных автомобилистов проверит московская прокуратура

Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в Москве за месяц упало на 45%

Личные данные 1 млн водителей Москвы и области выставили на продажу

Личные данные 1 млн водителей Москвы и области выставили на продажу

В Москве открылись бахчевые развалы

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');