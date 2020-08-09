Соратница Тихановской Цепкало сообщила о возвращении в Белоруссию

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало намерена вернуться на родину в ближайшее время.

"В ближайшее время возвращаюсь в Белоруссию", - сказала Цепкало журналистам у посольства Белоруссии в Москве.

Кроме того, Цепкало заявила, что не верит в официальные данные по голосованию.

Ранее Цепкало отдала свой голос на выборах в посольстве Республики Беларусь в РФ в центре Москвы. Видео интервью было показано в эфире телеканала "Дождь".

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что Цепкало уехала из Белоруссии, опасаясь уголовного преследования.

Позже в штабе Тихановской "Интерфаксу" сообщили, что Цепкало находится в Москве, там и проголосует.

Вероника Цепкало - супруга экс-претендента в президенты Белоруссии Валерия Цепкало, который 24 июля также покинул Белоруссию.

9 августа в Белоруссии прошёл основной день голосования на выборах президента страны.