Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38Заразились
на 09.08В России 887 536+5 189В мире 19 637 506+259 470

Соратница Тихановской Цепкало сообщила о возвращении в Белоруссию

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало намерена вернуться на родину в ближайшее время.

"В ближайшее время возвращаюсь в Белоруссию", - сказала Цепкало журналистам у посольства Белоруссии в Москве.

Кроме того, Цепкало заявила, что не верит в официальные данные по голосованию.

Ранее Цепкало отдала свой голос на выборах в посольстве Республики Беларусь в РФ в центре Москвы. Видео интервью было показано в эфире телеканала "Дождь".

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что Цепкало уехала из Белоруссии, опасаясь уголовного преследования.

Позже в штабе Тихановской "Интерфаксу" сообщили, что Цепкало находится в Москве, там и проголосует.

Вероника Цепкало - супруга экс-претендента в президенты Белоруссии Валерия Цепкало, который 24 июля также покинул Белоруссию.

9 августа в Белоруссии прошёл основной день голосования на выборах президента страны.

Вероника Цепкало

Новости

13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Белорусское посольство объяснило проблемы с голосованием в Москве

Белорусское посольство объяснило проблемы с голосованием в Москве
Пандемия коронавируса

Ряд артистов Большого театра на карантине из-за COVID-19 у балерины

Ряд артистов Большого театра на карантине из-за COVID-19 у балерины

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Москвичи оспорили в судах лишь 6% штрафов из-за пропусков во время самоизоляции

ДТП с участием Михаила Ефремова

Выступление Ефремова в суде запланировали на 11 августа

Выступление Ефремова в суде запланировали на 11 августа

Несколько добровольцев опробовали на себе вакцину от коронавируса

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве запустят голосование о дальнейшей судьбе монорельса

ДТП с участием Михаила Ефремова

Свидетель ДТП с Ефремовым заявил, что за рулем авто был сам актер

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');