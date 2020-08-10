В Волоколамске прошли соревнования по автозвуку

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Волоколамске впервые прошли соревнования по автозвуку, в них участвовали больше 100 автовладельцев из 11 городов, сообщила администрация городского округа.

Участники по очереди включали в машинах колонки и измеряли, у кого система мощнее и громче. Автомобили были разделены на 5 классов в зависимости от мощности установленных аудиосистем.

На конкурс приехали участники из Москвы, Клина, Рузы, Истры, Шаховской, Лотошина, Можайска, Красногорска, Твери, Тулы и Красноярска. Списки победителей опубликованы на сайте горадминистрации.

Детей участников заняли конкурсом рисунков на асфальте.

Чиновники решили, что праздник удался, и теперь планируют проводить его и впредь.