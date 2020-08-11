Риелторы назвали самые дешевые районы столицы для аренды квартир

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Самым экономичным районом Москвы для аренды жилья по совокупности цены предложения стало Солнцево на западе города, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"В старых границах Москвы районами с наиболее низкой усредненной стоимостью cъемного жилья стали Солнцево (ЗАО), Молжаниновский (САО) и Ново-Переделкино (ЗАО)", - говорится в исследовании.

Согласно подсчетам, усредненные ставки найма в старых границах Москвы сегодня находятся на уровне 31 тыс. рублей в месяц для 1-комнатных квартир, 42 тыс. рублей - для 2-комнатных, 49 тыс. рублей - для "трешек", около 60 тыс. рублей в среднем стоит месяц проживания в квартире с 4 комнатами и больше.

Самыми бюджетными районами столицы стали Солнцево (ЗАО) со средней арендной ставкой 24,7 тыс. рублей в месяц, Молжаниновский (САО) - 25 тыс. рублей, Ново-Переделкино (ЗАО) - 26,3 тыс. рублей, а также Бескудниковский (САО) и Бирюлево Западное (ЮАО) с усредненной стоимостью найма 27 тыс. рублей и 27,7 тыс. рублей соответственно.

В компании отмечают, что в структуре предложения лидируют "однушки" с долей в 35%, а наибольшим спросом у снимающих жилье пользуются комнаты.

В целом спрос на столичном рынке найма не восстановлен - показатель на 20% проигрывает прошлогоднему (по состоянию на июль). Обычно высокие показатели августа будут зависеть от эпидемиологической обстановки, отмечают эксперты.