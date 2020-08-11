Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:15Заразились
на 11.08В России 897 599+4 945В мире 20 089 624+227 941

Риелторы назвали самые дешевые районы столицы для аренды квартир

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Самым экономичным районом Москвы для аренды жилья по совокупности цены предложения стало Солнцево на западе города, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"В старых границах Москвы районами с наиболее низкой усредненной стоимостью cъемного жилья стали Солнцево (ЗАО), Молжаниновский (САО) и Ново-Переделкино (ЗАО)", - говорится в исследовании.

Согласно подсчетам, усредненные ставки найма в старых границах Москвы сегодня находятся на уровне 31 тыс. рублей в месяц для 1-комнатных квартир, 42 тыс. рублей - для 2-комнатных, 49 тыс. рублей - для "трешек", около 60 тыс. рублей в среднем стоит месяц проживания в квартире с 4 комнатами и больше.

Самыми бюджетными районами столицы стали Солнцево (ЗАО) со средней арендной ставкой 24,7 тыс. рублей в месяц, Молжаниновский (САО) - 25 тыс. рублей, Ново-Переделкино (ЗАО) - 26,3 тыс. рублей, а также Бескудниковский (САО) и Бирюлево Западное (ЮАО) с усредненной стоимостью найма 27 тыс. рублей и 27,7 тыс. рублей соответственно.

В компании отмечают, что в структуре предложения лидируют "однушки" с долей в 35%, а наибольшим спросом у снимающих жилье пользуются комнаты.

В целом спрос на столичном рынке найма не восстановлен - показатель на 20% проигрывает прошлогоднему (по состоянию на июль). Обычно высокие показатели августа будут зависеть от эпидемиологической обстановки, отмечают эксперты.

Инком-Недвижимость Москва Солнцево

Новости

Власти Москвы пояснили, почему не удалили данные для цифровых пропусков

Власти Москвы пояснили, почему не удалили данные для цифровых пропусков

В Москве число бессимптомных больных COVID-19 оценили в 60%

Собянин счел тревожным рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

Собянин счел тревожным рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Белорусское посольство объяснило проблемы с голосованием в Москве

Белорусское посольство объяснило проблемы с голосованием в Москве
Пандемия коронавируса

Ряд артистов Большого театра на карантине из-за COVID-19 у балерины

Ряд артистов Большого театра на карантине из-за COVID-19 у балерины

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Москвичи оспорили в судах лишь 6% штрафов из-за пропусков во время самоизоляции

ДТП с участием Михаила Ефремова

Выступление Ефремова в суде запланировали на 11 августа

Выступление Ефремова в суде запланировали на 11 августа

Несколько добровольцев опробовали на себе вакцину от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');