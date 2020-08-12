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Расписание аэроэкспрессов в "Шереметьево" изменят из-за ремонта путей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Расписание движения аэроэкспрессов Шереметьевского направления изменится 17-19 и 23 августа в связи с ремонтом пути, сообщил "Аэроэкспресс".

Так, 17, 18 и 19 августа будут отменены поезда, следующие в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05, 22:35 в аэропорт с Белорусского вокзала. Также в эти даты будут отменены рейсы в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45 в обратном направлении из "Шереметьево".

Утром 23 августа отправление ряда аэроэкспрессов в аэропорт будет происходить только с Белорусского вокзала, а также со станций Савеловская и Окружная, отмечается в сообщении.

Перевозчик рекомендует пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы ("Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково"). Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% - у "Российских железных дорог".

Аэроэкспресс Шереметьево Москва

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