Власти Москвы опровергли сообщения о смерти ребенка после прививки от кори

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о смерти ребенка после прививки от кори.

Утверждается, что, по предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть не связана с проведением прививки. "Причиной смерти стала внезапная остановка сердца из-за тяжелой врожденной патологии", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе столичного депздрава.

По словам собеседника агентства, ребенок прививался в специализированном учреждении, где, в том числе проводится вакцинация детей с различными патологиями.

"Мальчик перед вакцинацией был тщательно осмотрен несколькими специалистами с учетом имеющейся патологии, никаких противопоказаний к вакцинации выявлено не было. Также сообщаем, что все ранее проведенные ребенку прививки переносились хорошо. Согласие родителей на вакцинацию было получено. Родителям ребенка были даны рекомендации по поствакцинальному периоду", - сказали в пресс-службе.

Было подчеркнуто, что смерть ребенка наступила через 3 дня после вакцинации, тогда как любые возможные осложнения (незначительное повышение температуры, сыпь, насморк), во-первых, могут проявиться только в ближайшие часы после вакцинации, а, во-вторых, не могут стать причиной смерти ребенка.

За последние десятки лет в РФ не было зафиксировано ни одного летального случая, связанного с прививкой от кори, заявили в департаменте.