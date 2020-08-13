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В Москве завели дело о незаконном обороте драгметаллов на 200 млн руб.

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном обороте драгоценных металлов на территории Московского региона и Кубани стоимостью свыше 200 млн рублей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии оперативников, злоумышленники, используя разветвленную филиальную сеть на территории РФ, организовали скупку и дальнейшую незаконную переработку автомобильных катализаторов. Они получали из них керамический порошок, содержащий драгоценные металлы платиновой группы: платину, палладий и родий. Произведенное сырье хранили на складах, расположенных в Московском регионе", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 191 УК РФ (Незаконный оборот полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщила официальный представитель ведомства, правоохранительные органы провели обыски в офисных и складских помещениях в Москве, Московской области и Краснодарском крае.

"Обнаружено более 20 тонн платиносодержащего концентрата стоимостью свыше 200 миллионов рублей. Также изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, денежные средства и черновые записи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - сказала Волк. Расследование дела продолжается.

Ирина Волк МВД Москва Краснодарский край

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