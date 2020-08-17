Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 16.08В России 922 853+4 969В мире 21 459 699+299 969

Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится из-за ремонтных работ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Расписание движения аэроэкспрессов Шереметьевского направления изменится 17-19 и 23 августа в связи с ремонтом пути, сообщил "Аэроэкспресс"/

Так, 17, 18 и 19 августа будут отменены поезда, следующие в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05, 22:35 в аэропорт с Белорусского вокзала.

Также в эти даты будут отменены рейсы в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45 в обратном направлении из "Шереметьево".

Утром 23 августа отправление ряда аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево" будет происходить с Белорусского вокзала, а также со станций Савеловская и Окружная.

Перевозчик рекомендует пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы ("Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково"). Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% – у "Российских железных дорог".

Москва Шереметьево Аэроэкспресс

Новости

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В московском метро погиб мужчина

В московском метро погиб мужчина

Активисты снова собрались на акцию у белорусского посольства в Москве

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Активисты вновь пришли на акцию у посольства Белоруссии в Москве

Пандемия коронавируса

Смертность в Москве в июле лишь на 7% превысила показатель 2019 года

Смертность в Москве в июле лишь на 7% превысила показатель 2019 года

Станцию метро "Рижская" в Москве закроют на год для замены эскалаторов

Станцию метро "Рижская" в Москве закроют на год для замены эскалаторов

У посольства Белоруссии в Москве снова собрались протестующие

Пандемия коронавируса

Детей в Москве не будут заставлять носить маски в школах

Пандемия коронавируса

Собянин отменил масштабный праздник на День города

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');