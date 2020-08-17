В Москве начали искать стрелявшего в укладчиков асфальта

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Москве ночью 16 августа мужчина обстрелял рабочих, которые клали асфальт на придворовой территории жилого дома по улице Академика Анохина. Один укладчик погиб на месте, второй был ранен и попал в больницу, сообщили в городском управлении СКР.

По версии следствия, стрельба стала результатом конфликта, по рабочим было сделано не меньше пяти выстрелов. Подозреваемый скрылся, его ищут.

В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство двух и более человек и незаконном обороте оружия.