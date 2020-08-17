Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:22Заразились
на 17.08В России 927 745+4 892В мире 21 672 186+212 487

В Москве начали искать стрелявшего в укладчиков асфальта

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Москве ночью 16 августа мужчина обстрелял рабочих, которые клали асфальт на придворовой территории жилого дома по улице Академика Анохина. Один укладчик погиб на месте, второй был ранен и попал в больницу, сообщили в городском управлении СКР.

По версии следствия, стрельба стала результатом конфликта, по рабочим было сделано не меньше пяти выстрелов. Подозреваемый скрылся, его ищут.

В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство двух и более человек и незаконном обороте оружия.

Москва СКР

Новости

Мэрия Москвы запретит агрегаторам такси работать с нарушителями ПДД

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В московском метро погиб мужчина

В московском метро погиб мужчина

Активисты снова собрались на акцию у белорусского посольства в Москве

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Активисты вновь пришли на акцию у посольства Белоруссии в Москве

Пандемия коронавируса

Смертность в Москве в июле лишь на 7% превысила показатель 2019 года

Смертность в Москве в июле лишь на 7% превысила показатель 2019 года

Станцию метро "Рижская" в Москве закроют на год для замены эскалаторов

Станцию метро "Рижская" в Москве закроют на год для замены эскалаторов

У посольства Белоруссии в Москве снова собрались протестующие

Пандемия коронавируса

Детей в Москве не будут заставлять носить маски в школах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');