Актер из "Покровских ворот" осужден за аферы с жильем умерших москвичей

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Бутырский суд Москвы вынес приговор актеру Владимиру Сынгаевскому, игравшему эпизодические роли в культовых советских фильмах, по делу о мошенничествах с недвижимостью. Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре в понедельник.

"17 августа Бутырский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя столицы Владимира Сынгаевского. С учетом позиции государственного обвинителя Бутырской межрайонной прокуратуры суд приговорил Сынгаевского к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей", - сказали в надзорном ведомстве.

Сынгаевский осужден за совершение четырех преступлений, предусмотренных частью 4 стаьти 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Суд установил, что в июле 2018 года участники организованной группы, в состав которой входил Сынгаевский, изготовили поддельное завещание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины. Согласно завещанию, одному из соучастников переходило право собственности на квартиру по улице Милашенкова.

"Впоследствии указанное завещание было предоставлено нотариусу, в результате соучастник приобрел право на наследство, что послужило основанием для регистрации права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве", - сказали в прокуратуре.

Аналогичным способом, путем изготовления подложных завещания и свидетельства о заключении брака, участники организованной группы приобрели право собственности еще на две столичные квартиры на улицах Аргуновская и Полярная, владельцы которых умерли.

Кроме того, по данным прокуратуры, в мае 2019 года Сынгаевский с соучастниками, используя поддельный паспорт на имя умершего в феврале 2019 года мужчины, оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения денежными вкладами мужчины и сняли с его счета более 2 млн рублей.

В надзорном ведомстве добавили, что в июне 2019 года, используя поддельный паспорт на имя умершего в марте 2017 года жителя столицы, сообщники оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения деньгами, находящимися на его банковском счете, и попытались снять сумму свыше 1 млн рублей. Однако свой преступный умысел до конца довести не смогли, поскольку банковский счет умершего был закрыт, а деньги снял ранее законный наследник.

Общая сумма преступного дохода от деятельности организованной преступной группы превысила 19 млн рублей.

В отношении остальных участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

Сынгаевский играл в таких фильмах как "Покровские ворота", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Не бойся, я с тобой".