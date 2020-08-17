Несколько человек пострадали при пожаре в общежитии вуза в Москве

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали при пожаре в общежитии Московского госуниверситета технологий и управления (МГУТУ) имени Разумовского на северо-западе столицы. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"В результате пожара в общежитии есть пострадавшие. Количество уточняется", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, из горящего шестиэтажного здания были эвакуированы порядка 100 человек. На данный момент пожар потушен.

"Пожар ликвидирован на площади 50 кв. метров", - сообщили в ведомстве.