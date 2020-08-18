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Один человек погиб при пожаре в девятиэтажке на северо-востоке Москвы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В результате пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы погиб один человек, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу проезд Кадомцева, дом 5, корпус 2 поступило в 00:22 мск. Произошло возгорание в одной из квартир, расположенной на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 12 кв. метров.

Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара был обнаружен один погибший, один человек спасен, говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 00:47 мск.

Москва МЧС

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