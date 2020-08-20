Доходы главы Подмосковья за 2019 год уменьшились почти на 27 млн руб.

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2019 году заработал 68 млн 924 тыс. 294 руб.

Согласно сведениям о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованным на сайте регионального правительства, в пользовании главы Подмосковья жилой дом площадью 976,8 кв. м, гараж-стоянка (541,9 кв. м), помещение для отдыха (627,5 кв. м), а также два земельных участка площадью 10 271 кв. м и 197 кв. м.

В собственности Воробьева ничего не значится, однако за одним из несовершеннолетних детей губернатора, как и годом ранее, числится квартира площадью 195 кв. м.

В 2018 году декларированный доход главы Подмосковья составлял 95 млн 766 тыс. 111 руб.