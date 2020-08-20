Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:25Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

Доходы главы Подмосковья за 2019 год уменьшились почти на 27 млн руб.

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2019 году заработал 68 млн 924 тыс. 294 руб.

Согласно сведениям о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованным на сайте регионального правительства, в пользовании главы Подмосковья жилой дом площадью 976,8 кв. м, гараж-стоянка (541,9 кв. м), помещение для отдыха (627,5 кв. м), а также два земельных участка площадью 10 271 кв. м и 197 кв. м.

В собственности Воробьева ничего не значится, однако за одним из несовершеннолетних детей губернатора, как и годом ранее, числится квартира площадью 195 кв. м.

В 2018 году декларированный доход главы Подмосковья составлял 95 млн 766 тыс. 111 руб.

Московская область Андрей Воробьев

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Супруга Ефремова дала показания в суде в качестве свидетеля

На депутата Мосгордумы Шереметьева завели дело о мошенничестве

Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне

В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне

В Москве скончались еще 10 пациентов с коронавирусом

Врач порекомендовал Ефремову бросить курить

ДТП с участием Михаила Ефремова

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

День города в Москве отметят 5-6 сентября

День города в Москве отметят 5-6 сентября

В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

Несколько человек пострадали при пожаре в общежитии вуза в Москве

ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов не смог явиться в суд

Ефремов не смог явиться в суд
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');