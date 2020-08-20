Доход Собянина за 2019 год составил 8,2 млн рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в 2019 году заработал 8,23 млн рублей, что на 600 тыс. рублей больше его дохода в 2018 году.

Декларация о доходах и имуществе Собянина опубликована на официальном портале московской мэрии в среду вечером.

В собственности мэра Москвы, как и ранее, находятся квартира площадью 308 кв. метров и гараж площадью 26,8 кв. метров. Собянин не владеет какими-либо транспортными средствами.

Сведения о доходах ближайших родственников в опубликованной декларации не содержатся.