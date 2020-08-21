Ряд улиц в центре Москвы перекроют в субботу вечером

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В связи с проведением ночного забега в субботу, 22 августа, вечером будут перекрыты для движения ряд улиц в центре Москвы в районе Лужников, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

Так, с 21:30 до 23:00 будет перекрыта аллея Славы в Лужниках, с 22:00 субботы до 00:40 воскресенья перекроют Лужнецкую набережную от аллеи Славы до Фрунзенской набережной.

Кроме того, с 22:00 до 00:15 будет полностью закрыта для движения автомобилей Фрунзенская набережная.

В ЦОДД также сообщили, что с 02:00 до 05:00 22 августа для проведения ремонтно-восстановительных работ будет закрыт Краснопресненский путепровод, который связывает через железнодорожные пути улицу 1905 года и Третье транспортное кольцо.