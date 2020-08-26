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Торговый центр загорелся на северо-востоке Москвы

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Торговый центр "Ханой-Москва" горит на северо-востоке Москвы, спасатели эвакуируют людей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Задымление наблюдается по адресу: Ярославское шоссе, дом 146, корпус 2, на третьем этаже 24-этажного здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения",- сказали в МЧС.

Там отметили, что в целях безопасности из здания выводят людей.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что из здания идёт плотный дым. "Плотный дым. Из торгового центра "Ханой-Москва" сейчас происходит эвакуация персонала и посетителей",- сказал собеседник агентства.

Позднее источник уточнил, что из здания вывели 200 человек и спасатели ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

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