Участок "розовой" ветки московского метро в выходные будет закрываться раньше обычного

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Участок Некрасовской линии Московского метрополитена в ближайшие выходные будет закрываться на два часа раньше обычного, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Участок между станциями "Лефортово" и "Нижегородская" Некрасовской линии 29 и 30 августа будет работать до 23 часов. Во время увеличенного технологического окна будут проводиться работы по прокладке кабельных коммуникаций, связанные со строительством Большой кольцевой линии", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, чтобы свести к минимуму ограничения, работы пройдут в выходные дни, когда пассажиропоток на станциях существенно ниже, чем в будни.