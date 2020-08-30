В конкурсе на лучший сыр России в Истре участвовали 170 производителей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Более 700 образцов сыра было представлено в конкурсе на лучший сыр России, проходившем в рамках фестиваля "Сыр. Пир. Мир" в деревне Дубровское городского округа Истра, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как отметили в пресс-службе, это на 200 больше, чем в прошлом году.

По ее данным, конкурс прошел в 12 номинациях: сыры с мытой корочкой, с голубой, с белой, со смешанной плесенью, с добавками, а также свежие, полутвердые, выдержанные, козьи твердые и мягкие, овечьи, прочие сыры.

Всего в конкурсе участвовало 170 производителей сыров. Их продукцию оценивали более 80 членов жюри, в том числе из Франции, Швейцарии и Бельгии. Каждый сыр мог получить от 3 до 25 баллов - за внешние характеристики, аромат, текстуру.

Гран-при конкурса получил производитель твердого сыра из Калужской области.