На месте заводоуправления "ЗИЛа" в Москве создадут технопарк

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение между правительством Москвы и группой компаний "ИТЭЛМА" о создании технопарка "ЗИЛ" вблизи Третьего транспортного кольца подписано в среду.

"Правительством Москвы принято решение о присвоении статуса приоритетного инвестиционного проекта этой площадке, будет создан технопарк, созданы более 1 000 рабочих мест. Будет реновировано существующее здание (администрации ЗИЛа - ИФ). Это впишется в концепцию развития территории", - сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, поставивший подпись под документом.

Научные и производственные помещения расположатся на месте бывших корпусов завода имени Лихачева - заводоуправления, экспериментального цеха и конструкторского бюро. Ефимов уточнил, что инвестором будет вложено в проект порядка 4 млрд рублей.

"По площади объект увеличится вдвое с 68 тысяч до 114 тысяч квадратных метров. Это будет современный комплекс, в котором будут работать высококвалифицированные специалисты", - отметил заммэра.

По его словам, общий объем застройки "ЗИЛа" составит около 3 млн квадратных метров. "Это полноценный город, где может проживать порядка 70-80 тыс. человек, но при этом они будут иметь все удобства и транспортную доступность", - добавил Ефимов.

В свою очередь глава департамента инвестиционной и промполитики Москвы Александр Прохоров уточнил, что ввод инновационной площадки в эксплуатацию произойдет не позднее 2023 года.

"На ней будут работать производители современной микроэлектроники, автокомпонентов, разработчики информационных технологий в сфере безопасности и многие другие", - рассказал Прохоров.