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Семидневный резерв всех видов топлива создан в Москве к зиме

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в преддверии нового отопительного сезона подготовлены необходимые для недельной работы резервы топлива и мощности ресурсноснабжающих компаний, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Резерв по тепловой мощности составляет 57%, газоснабжению - 27%, водоснабжению - 56%, по электросетям - 19% и водоотведению - 39%", - сказал Бирюков журналистам в четверг.

По его информации, в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду в городе созданы резервы топлива: 378 тыс. тонн угля, 357 тыс. тонн мазута и 25,3 тыс. тонн дизельного топлива.

"Этого объема хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов столицы в зимних условиях в течение семи суток", - уточнил заммэра.

Он добавил, что для бесперебойного ресурсоснабжения и быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации в предстоящий отопительный период в Москве подготовлены около 1,5 тыс. аварийных бригад.

Москва Петр Бирюков

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