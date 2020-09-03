Двух экс-полицейских будут судить за ввоз 16 кг драгоценностей в РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Химкинский суд рассмотрит уголовное дело двух бывших сотрудников транспортной полиции, участвовавших в незаконном ввозе в Россию драгоценностей на сумму более 70 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре в четверг.

Исполняющий обязанности Московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников ЛУ МВД России в аэропорту "Шереметьево" и одного иностранца. "Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - сказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в марте 2019 года иностранец, который по данным источника "Интерфакса", имел гражданства Турции и Болгарии, старший инспектор подразделения по охране общественного порядка линейного управления МВД в "Шереметьево", а также бывший сотрудник этого же подразделения полиции, незаконно переместили через таможенную границу в международном аэропорту 16 кг драгоценностей.

Рыночная стоимость драгоценностей составляет более 70 млн рублей. "При этом, сумма неуплаченных таможенных пошлин и налогов составила почти 8 млн рублей", - сказали в прокуратуре.

Все обвиняемые заключены под стражу, свою вину они не признали.