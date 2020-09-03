Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:05Заразились
на 03.09В России 1 009 995+4 995В мире 26 031 410+281 768

Двух экс-полицейских будут судить за ввоз 16 кг драгоценностей в РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Химкинский суд рассмотрит уголовное дело двух бывших сотрудников транспортной полиции, участвовавших в незаконном ввозе в Россию драгоценностей на сумму более 70 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре в четверг.

Исполняющий обязанности Московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников ЛУ МВД России в аэропорту "Шереметьево" и одного иностранца. "Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - сказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в марте 2019 года иностранец, который по данным источника "Интерфакса", имел гражданства Турции и Болгарии, старший инспектор подразделения по охране общественного порядка линейного управления МВД в "Шереметьево", а также бывший сотрудник этого же подразделения полиции, незаконно переместили через таможенную границу в международном аэропорту 16 кг драгоценностей.

Рыночная стоимость драгоценностей составляет более 70 млн рублей. "При этом, сумма неуплаченных таможенных пошлин и налогов составила почти 8 млн рублей", - сказали в прокуратуре.

Все обвиняемые заключены под стражу, свою вину они не признали.

Шереметьево МВД Химкинский суд

Новости

За сутки 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве 5 школьников пострадали из-за распыления перцового газа

В Москве 5 школьников пострадали из-за распыления перцового газа
Дело журналиста Ивана Сафронова

Следствие ограничило адвоката Павлова в комментариях по делу Сафронова

Дело журналиста Ивана Сафронова

Суд на три месяца продлил арест Ивану Сафронову

Суд на три месяца продлил арест Ивану Сафронову

У 13% московских учителей обнаружили иммунитет к COVID-19

У 13% московских учителей обнаружили иммунитет к COVID-19

12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Умершие знаменитости

Умер народный артист России Борис Клюев

Умер народный артист России Борис Клюев
Пандемия коронавируса

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября
ДТП с участием Михаила Ефремова

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым вернули ему деньги

Последний день лета в Москве стал самым жарким за 70 лет наблюдений

Последний день лета в Москве стал самым жарким за 70 лет наблюдений
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');