Женщина выжила после падения на пути на станции метро "Чертановская"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Женщина упала вечером в четверг на жесткий путь станции столичного метро "Чертановская" Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел около 20:30. Для извлечения женщины пришлось отключить напряжение контактного рельса на 10 минут", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшую удалось спасти, она госпитализирована в одну из московских больниц.

Источник агентства уточнил, что из-за падения пассажира на пути временно приостанавливалось движение поездов от станции "Пражская" до станции "Нагорная" по направлению в центр.

"В настоящее время движение на Серпуховско-Тимирязевской линии входит в график", - добавил собеседник агентства.

Официальных комментариев по поводу инцидента в московском метро пока не поступало.