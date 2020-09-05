Движение транспорта ограничат в субботу в Москве из-за велогонки

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В столичном управлении Госавтоинспекции сообщили об ограничении движения автотранспорта 5 сентября в Москве связи с проведением "Московской ночной велогонки".

- с 18:40 до 23:30 часов движение будет ограничено по Фрунзенской, Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережным, улице Остоженка, Соймоновскому, Крымскому и Новокрымскому проездам;

- с 18:40 до 00:00 часов не будет движения по Новодевичьей и Саввинской набережным, а также улице Лужники;

- с 19:20 до 23:10 часов будет ограничено движение транспорта по Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической, Академика Туполева, Лефортовской, Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным, а также Госпитальному мосту;

- с 19:20 до 00:00 часов не будет проезда по Ростовской, Смоленской, Пресненской и Краснопресненской набережным;

- по Лужнецкой набережной (внутри территории Олимпийского комплекса "Лужники") будет перекрыто движение с 06:00 до 00:30 воскресенья.

Кроме того, на время велогонки будут временно изменены маршруты наземного транспорта в центре Москвы, предупреждает столичный дептранс в телеграм-канале.