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Движение транспорта возле здания ЦИК закроют с 11 по 14 сентября

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - С 11 по 14 сентября, в том числе в Единый день голосования - 13 сентября - возле Центризбиркома в центре Москвы будет перекрыто автомобильное движение, сообщает Центр организации дорожного движения в понедельник.

"Движения в Большом Черкасском переулке не будет с 08:00 11 сентября до 16:00 14 сентября", - уточняется в сообщении.

В Единый день голосования в России пройдут выборы в регионах, выборы федерального уровня в этот раз не проводятся.

ЦИК РФ

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