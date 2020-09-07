На праздник в честь 873-летия Москвы пришло в разы меньше людей, чем обычно

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В праздничных мероприятиях по случаю 873-летия Москвы 5 и 6 сентября приняло участие порядка 1,5 млн человек, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

Он напомнил, что в предыдущие годы в народных гуляниях по случаю дня рождения Москвы за два дня принимало участие до 9-10 млн человек. "В этом году из-за пандемии и локального характера празднования количество празднующих сократилось в шесть-семь раз", - добавил источник.

Праздник обошелся без происшествий, уточнил собеседник агентства.

Официальных комментариев властей о численности участников празднования Дня города в Москве пока не поступало.

День города в Москве 5 и 6 сентября отмечали в парках и на районных площадках без традиционных массовых гуляний и фейерверков. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, связано это с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.