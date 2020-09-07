Автобус столкнулся с внедорожником на востоке Москвы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ДТП с участием коммерческого пассажирского автобуса и внедорожника произошло днем в понедельник на востоке столицы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией; по информации столичной Госавтоинспекции, в результате пострадали три человека.

"На перекрестке Перовской и 2-й Владимирской улиц автобус столкнулся с внедорожником, который от удара выбросило на тротуар. По предварительной информации, (в результате - ИФ) за медпомощью обратились семь человек", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, движение в районе аварии затруднено. По данным другого источника агентства, виновником ДТП стал водитель внедорожника, который на перекрестке не уступил дорогу автобусу.

В департаменте транспорта Москвы "Интерфаксу" подтвердили факт ДТП с автобусом 314-го маршрута. "Пассажир автобуса получила травму руки, ее госпитализировали. Детали уточняются", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции "Интерфаксу" сообщили, что в результате ЧП пострадали три человека.

"Около 12 часов дня произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса на пересечении улиц Перовской и 2-й Владимирской. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека", - сказали в пресс-службе управления.

Там отметили, что на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.