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В Москве 26 сентября пройдет мотопробег в честь закрытия сезона

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Традиционный осенний мотопробег по Садовому кольцу состоится 26 сентября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

После заезда участников ждет мотофестиваль в Парке Горького, добавили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, 15 сентября состоится жеребьевка среди мотоклубов, которая определит расстановку в мотоколонне.

"26 сентября будут ограничения дорожного движения на Садовом кольце, они будут сниматься по мере прохождения колонны. Просим заранее ознакомиться с ограничениями", - сказали в департаменте.

"Закрытие мотосезона - одно из важнейших событий в жизни мотоциклистов. Это возможность поделиться с друзьями впечатлениями, накопленными за год, и скрасить горечь уходящего лета красочным праздником в центре столицы. А на фестивале в Парке Горького мотоциклисты смогут ознакомиться с новинками мотопромышленности, а также посмотреть спортивное мотошоу, которое покажут профессиональные спортсмены из группы "Каскад" управления ГИБДД города Москвы и МЧС на специально-отведенной площадке", - приводит пресс-служба слова главы департамента транспорта Максима Ликсутова.

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