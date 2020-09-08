Платформу станции метро "Каширская" в южном направлении закроют до 25 января

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - На станции "Каширская" Замоскворецкой линии московского метрополитена с 12 сентября до 25 января 2021 года не будут останавливаться поезда, следующие из центра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки во вторник.

На станции будут проводиться работы для ее интеграции в состав Большой кольцевой линии и создания перехода между линиями. Для этого придется закрыть платформу в сторону станции "Кантемировская", поезда будут проезжать ее без остановки. Также будут закрыты выходы из метро 1-2. Выходы 3-4 останутся открытыми для пассажиров.

Чтобы доехать до "Каширской" из центра, нужно будет сначала доехать до "Кантемировской", а затем пересесть на поезд в обратную сторону. Чтобы проехать с "Каширской" на юг, пассажирам нужно доехать до "Коломенской" и пересесть на поезд в обратную сторону.