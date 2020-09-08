Московские МФЦ расширили перечень предоставляемых услуг

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В перечень госуслуг, предоставляемых в столичных многофункциональных центрах "Мои документы", включены три новые услуги Пенсионного фонда РФ.

Соответствующее постановление во вторник подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В частности, в МФЦ теперь будут информировать горожан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста. Такая справка может понадобиться для предоставления в налоговую службу, центр занятости населения или по месту работы.

Кроме того, в МФЦ будут предоставляться сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащиеся в его индивидуальном лицевом счете: место работы, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, должность, профессия, специальность, квалификация, вид поручаемой работы, причины прекращения трудового договора и так далее.

В центрах "Мои документы" также будут приниматься заявления для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов". Это необходимо для получения возможности парковки на специальных местах для инвалидов.

Внести в реестр сведения о транспортном средстве могут инвалиды I, II группы, законные представители детей-инвалидов, а также инвалиды III группы с ограничением способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности.

Все три услуги будут оказываться универсальными специалистами центров "Мои документы" по экстерриториальному принципу, то есть вне зависимости от места регистрации заявителя.