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Московские МФЦ расширили перечень предоставляемых услуг

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В перечень госуслуг, предоставляемых в столичных многофункциональных центрах "Мои документы", включены три новые услуги Пенсионного фонда РФ.

Соответствующее постановление во вторник подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В частности, в МФЦ теперь будут информировать горожан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста. Такая справка может понадобиться для предоставления в налоговую службу, центр занятости населения или по месту работы.

Кроме того, в МФЦ будут предоставляться сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащиеся в его индивидуальном лицевом счете: место работы, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, должность, профессия, специальность, квалификация, вид поручаемой работы, причины прекращения трудового договора и так далее.

В центрах "Мои документы" также будут приниматься заявления для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов". Это необходимо для получения возможности парковки на специальных местах для инвалидов.

Внести в реестр сведения о транспортном средстве могут инвалиды I, II группы, законные представители детей-инвалидов, а также инвалиды III группы с ограничением способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности.

Все три услуги будут оказываться универсальными специалистами центров "Мои документы" по экстерриториальному принципу, то есть вне зависимости от места регистрации заявителя.

МФЦ Пенсионный фонд Москва Сергей Собянин

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