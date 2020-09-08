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Прокуроры в Москве проверят инцидент с избиением ребенка, транслировавшемся в Сети

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры проверят исполнение закона о несовершеннолетних в ситуации с избиением ребенка нетрезвой матерью, которое транслировалось в соцсетях, сообщила "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова во вторник.

"Москвичка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыла выключить веб-камеру после трансляции и избила малолетнего ребенка перед десятками зрителей. В социальной сети также размещено видео применения женщиной физической силы к малолетнему", - сказала Нефедова.

В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщали СМИ, нетрезвая жительница столицы, которой всего 19 лет, забыла выключить камеру после трансляции в соцсети и избила ребенка на глазах пользователей интернета.

Москва Людмила Нефедова

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