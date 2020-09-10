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В Москве на станции метро "Строгино" пассажир упал под поезд

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Утром в четверг на станции "Строгино" Арбатско-Покровской линии московского метро пассажир упал на рельсы под прибывающий поезд, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Почему это случилось, неясно. Чтобы извлечь человека, снималось напряжение контактного рельса, сказал собеседник агентства. По его данном, из-за инцидента произошел перерыв в движении поездов на участке "Крылатское"-"Митино" по направлению из центра.

В пресс-службе метрополитена пока случившееся не комментируют

Москва Московский метрополитен

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