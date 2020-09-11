С начала года застройщиков Москвы оштрафовали на 333,5 млн рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - С начала года на стройках столицы было проведено почти 7 тыс. обследований и проверок, в результате которых выявлено около 19 тыс. различных нарушений, за это компании были оштрафованы более чем на треть милллиарда рублей, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко в пятницу.

"Всего с начала года инспекторами комитета проведено 6690 обследований и проверок, в результате которых выявлено 18954 нарушения. Из них 8024 касаются качества строительных работ, а 2395 - содержания строительных площадок", - сообщил Антосенко.

Он рассказал, что нарушители были оштрафованы на общую сумму 333,5 млн рублей. Глава комитета отметил, что нарушения в основном касаются качества выполнения строительных работ.

"Встречаются случаи, когда строители пытаются сэкономить, применяя материалы более низкого качества, чем заявленные в проекте", - добавил Антосенко, пояснив, что имеют место также нарушения в градостроительной документации.

"Причин нарушений как таковых много, но, пожалуй, самая распространенная - это недостаточная квалификация персонала, занятого на стройке", - добавил Антосенко.