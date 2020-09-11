В Москве женщина и трое детей попали в больницу после травли тараканов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Женщина и трое ее детей попали в больницу с отравлением после обработки их квартиры в Москве средством от тараканов, сообщила в пятницу "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По данным следствия, санобработка проводилась в квартире на юге Москвы. В результате пострадали женщина и трое детей 2016, 2018 и 2020 годов рождения. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Следователи устанавливают фирму, проводившую дезинфекцию. Также специалисты проверят качество используемых ей препаратов и безопасность предоставляемых услуг.