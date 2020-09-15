Студии Лебедева предложили создать единое общественное пространство на Хохловке

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Инвесторы предложили студии Артемии Лебедева провести благоустройство и создать единое общественное пространство для нескольких исторических зданий в центре Москвы на Хохловке, заявил гендиректор AB Development Алексей Бланин.

Хохловский переулок 7 - Палаты Украинцева и нотопечатня Юргенсонаhttps://t.co/rhbixjYXG9 pic.twitter.com/zSRnS2fK2u — Интересная Москва (@streetofmoscow) October 7, 2019

"Речь идет о территории в общей сложности 0,8 га, которая сейчас разделена заборами. Проект пока не утвержден. В его составе есть городская земля, возможно, город захочет благоустроить ее сам", - сказал Бланин на мероприятии по обсуждению судьбы памятников архитектуры на Ивановской горке.

Архитектор ряда проектов в границах этого комплекса Алексей Гинзбург объяснил, что на Хохловке "склеены вместе" несколько зданий с разным статусом.

"Мы хотим расчистить все подлинные части этих домов, там очень много интересного. Подлинные элементы хочется консервировать и показывать, а не закрывать новой отделкой. Задача сноса пристроек не стоит. Это уникальная история, их тяжело отделить. Они стали частью ансамбля", - объяснил он

При этом он заверил, что концепция не предполагает создания ресторанного квартала: "Нет задачи забетонировать все общепитом. Интерес в разнообразии общественных функций".

О сотрудничестве со студией Лебедева AB Development объявила 8 сентября. В пресс-релизе говорилось, что проект, финансируемый частными инвесторами, предусматривает научную реставрацию Палат дьяка Украинцева, архива и нотопечатни Юргенсона, городских усадеб Юргенсона, Кнопа и Четверикова-Кнопа, а также "регенерацию" здания школы-института международного рабочего движения и сохранение "культовых деревьев Даниловской аллейки". Общей целью проекта было названо сохранение исторического наследия и развитие Москвы.

Проектом восстановления исторического облика Ивановской горки на средства частных инвесторов, объединенных общей целью сохранения исторического наследия и развития Москвы, предусмотрена научная реставрация памятников архитектуры, таких как Палаты дьяка Украинцева, архив и нотопечатня Юргенсона, городские усадьбы Г. П Юргенсона, А. Л. Кнопа и Д.А. Четверикова – Ф. Л. Кнопа, а также регенерация здания школы-института международного рабочего движения и сохранение культовых деревьев Даниловской аллейки.

Инвестор объяснил, что решил обратиться к студии Лебедева как к компании, которая много работала с городскими пространствами, в том числе в исторических районах.

Против проекта выступили активисты и краеведы. Они требуют отмены решения снести Институт международного рабочего движения и построить на его месте бизнес-центр, опасаясь, что в процессе будут разрушены более старые здания. Петиция за сохранение Ивановской горки на сайте Change.org собрала больше 18 000 подписей.