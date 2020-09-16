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В РПЦ разъяснили ситуацию с зимовкой кошек при храме в Сокольниках

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда по просьбе зоозащитников разъяснил ситуацию с закрытием продухов в подвале храма при детской городской клинической больнице Святого Владимира в московском районе Сокольники.

Ранее Легойда получил письмо от благотворительного Фонда защиты городских животных, в котором выражается обеспокоенность тем, что в упомянутом храме закрыли продухи, тем самым лишив кошек убежища на зиму.

"Продухи действительно были закрыты. Но не потому, что, как опасаются авторы письма, кто-то хотел причинить какой-либо вред кошкам, а потому, что в храмовом подвале расположена усыпальница основателей больницы святого Владимира - меценатов фон Дервизов", - пояснил Легойда в среду в своем телеграм-канале.

При этом он отметил, что настоятель храма протоиерей Владимир Суханов "совсем не против кошек", и по его просьбе прихожане и волонтеры собственными руками соорудили для кошек "вполне комфортабельный домик, который уже заселили новые хозяева".

"И, похоже, его обитатели вполне довольны своим новым местом жительства", - считает представитель РПЦ.

Владимир Легойда РПЦ Москва

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