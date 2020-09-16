На МКАДе произошла авария с участием пяти автомобилей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Авария с участием пяти автомобилей на внешней стороне МКАДа на западе Москвы частично парализовала движение транспорта, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в среду.

"Примерно в 13:00 на 55-м километре внешней стороны МКАД произошло столкновение пяти легковых автомобилей. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении управления в твиттере.

По данным Госавтоинспекции, в настоящее время движение на данном участке затруднено.