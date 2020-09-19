За сутки в Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 5033 до 5044, скончались еще 11 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

Столичный департамент здравоохранения сообщил ранее, что смертность от коронавируса в Москве в августе на 21% меньше, чем в июле, и на 60,5% - чем в июне.

По последним данным, в Москве выявлено почти 275 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели более 235 тыс. человек.