Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:13Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

За сутки в Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 5033 до 5044, скончались еще 11 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

Столичный департамент здравоохранения сообщил ранее, что смертность от коронавируса в Москве в августе на 21% меньше, чем в июле, и на 60,5% - чем в июне.

По последним данным, в Москве выявлено почти 275 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели более 235 тыс. человек.

Москва коронавирус COVID-19

Новости

В августе на коронавирус пришлось более 10% в структуре смертности в Москве

Неизвестный врезался на машине в ворота резиденции посла США в Москве

ЦБ потерял интерес к покупке бизнес-центра "Оружейный" в Москве

ЦБ потерял интерес к покупке бизнес-центра "Оружейный" в Москве
Пандемия коронавируса

В Москве не будут снова вводить пропуска из-за роста случаев COVID-19

ДТП с участием Михаила Ефремова

Новый адвокат Ефремова попросил суд об условном наказании для актера

Синоптики предупредили о первых заморозках в столичном регионе

Синоптики предупредили о первых заморозках в столичном регионе

До 70% месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за сутки

Еще 8 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Участок синей ветки метро Москвы закроют с 26 сентября по 5 октября

Собянин пообещал раньше включить отопление в Москве

Собянин пообещал раньше включить отопление в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');